Москвичи вспомнили ЗИЛ и расстроились

Архивный снимок, сделанный на автомобильном заводе ЗИЛ в 2008 году, натолкнул россиян на воспоминания о технике этой марки. Фотографию опубликовали в группе «MOSCOW XXI» во «ВКонтакте».

Многих москвичей расстроило закрытие завода. Они рассказали, что там работали их родственники. Юзеры отметили хорошее качество автомобилей марки ЗИЛ.

«У меня дед на ЗИЛе всю жизнь проработал. Такое предприятие развалили, а ведь именно на ЗИЛу конструкцию КамАЗа начали внедрять», «Жалко. Отличные грузовики выпускали, надежные, выносливые», «Очень грустно, особенно когда у тебя на этом заводе работали родственники», — прокомментировали подписчики сообщества.

Завод просуществовал с 1916 года и полностью закрылся в 2020 году. Один из юзеров сообщил, что сейчас на его месте уже нет основных цехов, а прессово-сварочный цех уже почти снесли.

Ранее россияне вспомнили субботники у ЗИЛа времен СССР.