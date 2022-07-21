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Москвичка на Bentley нашла способ не платить за парковку

Москвичка на Bentley нашла способ не платить за парковку
Кадр: Telegram-канал «Бушующий мир»

Способ не платить за парковку нашла владелица автомобиля Bentley в Москве. Женщина заклеила номера машины и попала на видео, выложенное в Telegram-канале «Бушующий мир».

На кадрах видно, как россиянка достала малярный скотч и наклеила белые полосы на номера машины, припаркованной в районе Патриарших прудов.

«Закрыла номера автомобиля Bentley, последней модели. Чтобы не платить. Вот до чего доводит людей нищета», — прокомментировал увиденное очевидец. Администрация канала напомнила, что подобный автомобиль стоит более 65 миллионов рублей.

Ролик развеселил пользователей сети. «Вот значит, как можно на такую машину накопить», «Так она и заработала на Bentley, а квартиру купила, бросив курить», — пошутили фолловеры.

Ранее объявление россиянина, оставленное им на парковке, разозлило пользователей сети.

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