Москвичка на Bentley нашла способ не платить за парковку

На кадрах видно, как россиянка достала малярный скотч и наклеила белые полосы на номера машины, припаркованной в районе Патриарших прудов.

«Закрыла номера автомобиля Bentley, последней модели. Чтобы не платить. Вот до чего доводит людей нищета», — прокомментировал увиденное очевидец. Администрация канала напомнила, что подобный автомобиль стоит более 65 миллионов рублей.

Ролик развеселил пользователей сети. «Вот значит, как можно на такую машину накопить», «Так она и заработала на Bentley, а квартиру купила, бросив курить», — пошутили фолловеры.

Ранее объявление россиянина, оставленное им на парковке, разозлило пользователей сети.