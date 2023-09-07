22:22, 07 сентября 2023
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Москвичка год обкрадывала слабовидящую пожилую родственницу
У подмосковной пенсионерки родственница украла 1,38 миллиона рублей.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
У подмосковной пенсионерки родственница украла 1,38 миллиона рублей, сообщает ГУ МВД России по Московской области.
Жительница столицы помогала своей дальней родственнице — пенсионерке и инвалиду по зрению. Она вела финансовые операции с банковской картой через онлайн-банк и на протяжении года присваивала себе деньги потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России («Кража»). Женщина находится под подписками о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее московский бизнесмен познакомился с «коллегой» в онлайн-игре и потерял миллионы.