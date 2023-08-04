Москвичка отдала «экстрасенсу» миллионы рублей за обещание наладить личную жизнь

Мошенница-«экстрасенс» пообещала москвичке наладить личную жизнь за 1,8 миллиона рублей, сообщает «МВД Медиа».

Женщина нашла объявление в мессенджере и обратилась к «колдунье» с надеждой решить проблемы в личной жизни. Введенная в заблуждение, она выполнила все требования аферистки, после чего перевела на ее банковский счет оговоренную сумму. Через некоторое время женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Мошенницу задержали в кафе в центре Москвы. Все вырученные деньги женщина успела потратить. Она находится под подписками о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «знахарка» обманула жительницу Подмосковья на 2,5 миллиона рублей.