00:19, 04 августа 2023
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Москвичка отдала «экстрасенсу» миллионы рублей за обещание наладить личную жизнь
«Экстрасенс» пообещала москвичке наладить личную жизнь за 1,8 миллиона рублей.
Фото: «Лента.ру»
Мошенница-«экстрасенс» пообещала москвичке наладить личную жизнь за 1,8 миллиона рублей, сообщает «МВД Медиа».
Женщина нашла объявление в мессенджере и обратилась к «колдунье» с надеждой решить проблемы в личной жизни. Введенная в заблуждение, она выполнила все требования аферистки, после чего перевела на ее банковский счет оговоренную сумму. Через некоторое время женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.
Мошенницу задержали в кафе в центре Москвы. Все вырученные деньги женщина успела потратить. Она находится под подписками о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее «знахарка» обманула жительницу Подмосковья на 2,5 миллиона рублей.