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00:19, 04 августа 2023
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Москвичка отдала «экстрасенсу» миллионы рублей за обещание наладить личную жизнь

«Экстрасенс» пообещала москвичке наладить личную жизнь за 1,8 миллиона рублей.

Москвичка отдала «экстрасенсу» миллионы рублей за обещание наладить личную жизнь
Фото: «Лента.ру»

Мошенница-«экстрасенс» пообещала москвичке наладить личную жизнь за 1,8 миллиона рублей, сообщает «МВД Медиа».

Женщина нашла объявление в мессенджере и обратилась к «колдунье» с надеждой решить проблемы в личной жизни. Введенная в заблуждение, она выполнила все требования аферистки, после чего перевела на ее банковский счет оговоренную сумму. Через некоторое время женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Мошенницу задержали в кафе в центре Москвы. Все вырученные деньги женщина успела потратить. Она находится под подписками о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «знахарка» обманула жительницу Подмосковья на 2,5 миллиона рублей.