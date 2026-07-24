Москвичка получила от бывшего мужа подарок с прослушкой

Москвичка получила от бывшего мужа кофемашину в подарок. Об этом сообщает «Радиоточка НСН».

Насторожившись от неожиданного подарка, она отнесла аппарат на проверку. Техник обнаружил там спрятанное прослушивающее устройство.

Заслуженный адвокат России Людмила Айвар рассказала, что такие находки можно квалифицировать как преследование с целью контроля, манипуляций и шантажа, и посоветовала обращаться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела. Юрист предупредила, что будет сложно доказать вину экс-супруга, но порой хватает штрафа или предупреждения, чтобы подобные вмешательства в частную жизнь прекратились и не переросли в более серьезные правонарушения..

В феврале москвича обвинили в сталкинге, нападении и поджоге имущества бывшей жены. По словам девушки, экс-супруг около полугода не давал ей покоя.