Москвичка пожаловалась на постоянное половое возбуждение

Жительница Москвы пожаловалась, что пять лет страдала от синдрома постоянного полового возбуждения. Жалобы девушки на необычный недуг передает Telegram-канал «Москвач».

По словам москвички, такое навязчивое состояние лишило ее нормального сна и мешало жить. Девушка объяснила, что начала ощущать первые симптомы внезапно во взрослом возрасте. Возбуждение не прекращалось, однако вместо удовольствия приносило стресс, тревогу, боль и сильное напряжение.

Пять лет врачи не могли понять, как решить данную проблему. Девушке назначали лечение и проводили блокаду нерва, но симптомы возвращались.

Состояние улучшилось лишь после работы с психиатром и приема антидепрессантов. Сейчас девушка в браке и воспитывает ребенка. Психиатр связал навязчивое состояние пациентки с тревожностью и тяжелым опытом из детства.

Ранее москвичка рассказала в соцсетях, как неожиданно ее спас незнакомец от нескольких преследователей. У станции «Черкизовская» к ней подошли двое и начали приставать, хватая ее за ноги. Девушку спас незнакомец, ехавший с ней в вагоне.