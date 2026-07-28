Город
Опубликовано 28 июля 2026, 17:11
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Москвичка пожаловалась на постоянное половое возбуждение

Москвичка заявила, что 5 лет страдала синдромом постоянного полового возбуждения.
Москвичка пожаловалась на постоянное половое возбуждение

Жительница Москвы пожаловалась, что пять лет страдала от синдрома постоянного полового возбуждения. Жалобы девушки на необычный недуг передает Telegram-канал «Москвач».

По словам москвички, такое навязчивое состояние лишило ее нормального сна и мешало жить. Девушка объяснила, что начала ощущать первые симптомы внезапно во взрослом возрасте. Возбуждение не прекращалось, однако вместо удовольствия приносило стресс, тревогу, боль и сильное напряжение.

Пять лет врачи не могли понять, как решить данную проблему. Девушке назначали лечение и проводили блокаду нерва, но симптомы возвращались.

Состояние улучшилось лишь после работы с психиатром и приема антидепрессантов. Сейчас девушка в браке и воспитывает ребенка. Психиатр связал навязчивое состояние пациентки с тревожностью и тяжелым опытом из детства.

Ранее москвичка рассказала в соцсетях, как неожиданно ее спас незнакомец от нескольких преследователей. У станции «Черкизовская» к ней подошли двое и начали приставать, хватая ее за ноги. Девушку спас незнакомец, ехавший с ней в вагоне.

Автор:Анна Вальман
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