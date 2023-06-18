Москвичка впала в кому после пластической операции

Москвичка впала в кому после ринопластики, сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, операция проходила в пятницу, 16 июня, в частной клинике на Рублево-Успенском шоссе. Сразу после хирургического вмешательства 25-летняя пациентка почувствовала себя плохо, ей вызвали скорую.

Россиянка впала в кому и с тех пор не приходила в сознание, сейчас она находится на аппарате ИВЛ. Решение о том, нужно ли привлекать сотрудников частной клиники к уголовной ответственности, родственники пострадавшей планируют принять после того, как состояние москвички стабилизируется, уточняет «112».

Ранее необходимые процедуры для подготовки к ринопластике перечислил профессор, доктор медицинских наук, руководитель Центра генитальной хирургии столичной сети клиник «Семейная» по направлению Beauty Андрей Истранов.