Москвичке привезли шаурму с пеплом и запахом сигарет

Жительнице российской столицы доставили шаурму с пеплом и запахом сигарет. Об инциденте пишет «Осторожно, Москва» в Telegram-канале.

По словам москвички, блюдо, которое она заказала в сети продуктовых магазинов «ВкусВилл», сильно пахло сигаретным дымом. Кроме того, на самом лаваше она заметила пепел. «Воняло так, что даже руки после этой шаурмы не получилось отмыть с первого раза», — пожаловалась жительница столицы.

При этом в поддержке ей заявили, что пепел — это «нагар от гриля». Женщина осталась недовольна ответом и попросила вернуть деньги за блюдо, а также написала обращение в Роспотребнадзор.

Ранее жительница Москвы нашла гвоздь в йогурте из «ВкусВилла». По словам девушки, гвоздя не было видно на поверхности, а факт того, что не проглотила его, назвала чистой случайностью.