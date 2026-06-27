Москвичку арестовали за опасный трюк в метро

Москвичка получила пять суток административного ареста за то, что спустилась на пути метро в попытке спасти упавший гаджет. Подробности сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в своем Telegram-канале.

Уточняется, что пассажирка прошла по делу об умышленном нарушении требований в области транспортной безопасности. Его рассмотрел мировой судья судебного участка № 208 района Дорогомилово.

Днем 25 июня на платформе станции метро «Киевская» кольцевой линии девушка умышленно спустилась на жесткий путь. Она рассказала, что пыталась поднять свой мобильный телефон.

В итоге ей назначено пять суток административного ареста.

Ранее житель Москвы сфотографировал женщину под юбкой в столичном метро и поплатился за это. Савеловский суд отправил его за непристойные снимки под арест.