Город
Опубликовано 27 июня 2026, 03:27
1 мин.

Москвичку арестовали за опасный трюк в метро

Жительницу Москвы арестовали на 5 суток за спуск на пути метро к упавшему телефону.
Москвичку арестовали за опасный трюк в метро
Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Москвичка получила пять суток административного ареста за то, что спустилась на пути метро в попытке спасти упавший гаджет. Подробности сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в своем Telegram-канале.

Уточняется, что пассажирка прошла по делу об умышленном нарушении требований в области транспортной безопасности. Его рассмотрел мировой судья судебного участка № 208 района Дорогомилово.

Днем 25 июня на платформе станции метро «Киевская» кольцевой линии девушка умышленно спустилась на жесткий путь. Она рассказала, что пыталась поднять свой мобильный телефон.

В итоге ей назначено пять суток административного ареста.

Ранее житель Москвы сфотографировал женщину под юбкой в столичном метро и поплатился за это. Савеловский суд отправил его за непристойные снимки под арест.

Автор:Анна Вальман
  1. Moslenta.ru/
  2. Новости/
  3. Город/
  4. Москвичку арестовали за опасный трюк в метро