Москвовед объяснила легенду о подъезде без квартир в Доме на набережной

Подъезд без квартир в Доме на набережной появился из-за изменения планировки еще на этапе строительства здания. Легенду о загадочном подъезде №13 агентству РИА Новости раскрыла москвовед Мария Калиш.

Она объяснила: изначально планировалось, что в элитном доме советской эпохи будут маленькие квартиры с небольшим количеством комнат, но уже в процессе возведения часть квартир была сразу объединена. «Получилось так, что, действительно, в одном из подъездов нет квартир и подъезд как бы оказался лишним», — сказала историк.

