Москву накрыла холодная волна

Москву в пятницу, 8 мая, накрыла холодная волна. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Согласно его прогнозу, сегодня метеорологические условия в столице сформирует пара циклонов, один из которых уходит на восток, а другой приближается с запада. «В такой ситуации в регионе ожидается преимущественно облачная погода, местами, преимущественно во второй половине дня, пройдут кратковременные дожди, в Новой Москве и на юге области возможны грозы», — пояснил специалист.

Температура воздуха в столичном регионе при этом резко опустится — разница со вчерашними значениями составит 10-12 градусов Цельсия. Так, в Москве ожидается от плюс 15 до плюс 17 градусов, в области — от плюс 13 до плюс 18. На юге региона столбики термометров могут подняться до плюс 24 градусов.

