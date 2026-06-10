Москву назвали мировым лидером по развитию современного транспорта
По уровню развития современной транспортной инфраструктуры Москва остается флагманом. Об этом заявил член Общественной палаты Александр Асафов, передает Агентство городских новостей «Москва».
Он отметил, что за последние 15 лет в Москве удалось реализовать несколько масштабных проектов, в том числе значительно увеличить протяженность метро. По его словам, оно станет вдвое больше по сравнению с 2010 годом.
«В столице построили около 130 новых станций Московского центрального кольца и подземки. В планах на ближайшие годы — возвести еще 34. Все это — результат последовательной работы, которая помогает выстроить единое транспортное пространство, удобное для жителей», — сказал Асафов.
Он также упомянул умные технологии, которые внедряются в городской транспорт: беспилотные трамваи выполнили более трех тысяч рейсов с пассажирами, и к 2030 году на этот режим перейдут две трети городских трамваев.
Кроме того, все виды городского транспорта связаны комфортными пересадками и единой билетной системой, добавил Асафов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продлении двух линий столичного метрополитена — Филевской и Сокольнической.