«Мослифт» отреагировал на слухи об отключении лифтов 9 мая

АО «Мослифт» опровергло появившуюся в сети информацию о якобы возможном отключении лифтов в Москве 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

В компании заявили, что не выпускали подобных сообщений. Сведения, будто была выпущена просьба горожанам не пользоваться лифтами 9 мая с 9:00 до 13:00 из-за возможных перебоев в работе интернета и связи в Москве, являются ложными, лифтами можно пользоваться без ограничений.

В «Мослифте» пояснили, что отключение сотовой связи и интернета не влияет на работу подъемных устройств. В случае перебоя с электроснабжением лифт остановится и откроет двери.

В феврале сообщалось, что жильцы ЖК «Реут» в подмосковном Реутове столкнулись с рядом пугающих находок. В кабине лифта одного из домов комплекса обнаруживали куриц, нафаршированных гвоздями, потроха, а также фотографии и записки с проклятиями.