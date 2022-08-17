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Сотня мошенников год разбивала мотоциклы для получения страховых выплат

Сотня мошенников год разбивала мотоциклы для получения страховых выплат
Фото: АГН «Москва»

Мошенники в течение года инсценировали автоаварии и разбивали мотоциклы для получения страховых выплат, сообщает «МВД Медиа» .

«Полицейские установили и задержали 11 злоумышленников в возрасте от 18 до 45 лет в Москве и Московской области. Трое из них занимали руководящие роли и отвечали за поиск мест для предстоящих инсценировок, а также вербовку и привлечение новых участников, в том числе из своего близкого окружения», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что преступники «работали» в Москве с 2020 по 2021 год. Они инсценировали ДТП с участием мотоциклов, после чего заявляли в страховые компании о повреждениях, якобы полученных в ходе аварии. Таким образом они получали от 400 до 1,2 миллиона рублей за разбитый транспорт. В преступной схеме было задействовано более ста человек.

По предварительным данным, подозреваемые могут быть причастны к более чем 70 подобным преступлениям. Возбуждены и объединены в одно производство шесть уголовных дел по части 4 статьи 159.5 («Мошенничество в сфере страхования») УК России.

Ранее в Москве была раскрыта схема нелегального обналичивания денег со 100-миллионным оборотом.

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