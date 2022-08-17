Сотня мошенников год разбивала мотоциклы для получения страховых выплат

Мошенники в течение года инсценировали автоаварии и разбивали мотоциклы для получения страховых выплат, сообщает «МВД Медиа» .

«Полицейские установили и задержали 11 злоумышленников в возрасте от 18 до 45 лет в Москве и Московской области. Трое из них занимали руководящие роли и отвечали за поиск мест для предстоящих инсценировок, а также вербовку и привлечение новых участников, в том числе из своего близкого окружения», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что преступники «работали» в Москве с 2020 по 2021 год. Они инсценировали ДТП с участием мотоциклов, после чего заявляли в страховые компании о повреждениях, якобы полученных в ходе аварии. Таким образом они получали от 400 до 1,2 миллиона рублей за разбитый транспорт. В преступной схеме было задействовано более ста человек.