Открытие мотосезона в Подмосковье возмутило пользователей сети
Открытие мотосезона в подмосковных Химках возмутило пользователей сети. Видео, на котором запечатлен проезд байкеров, опубликовали в группе «ВКонтакте» «Типичные Химки».
На снятых очевидцами кадрах можно увидеть, как мотоциклисты с флагами и сигнализацией едут по одной из улиц города. Автор топика рассказал, что пробег был организован в честь открытия мотосезона.
Подписчики сообщества возмутились, что мотолюбители опять начнут «реветь» по ночам. Один из юзеров и вовсе предложил ввести запрет на вождение мотоциклов после полуночи.
Кроме того, фолловеры назвали водителей мотоциклов «донорами» и «хрустиками», отметив, что они часто попадают в аварии со смертельным исходом.
Однако возмущения по поводу официального открытия мотосезона в Химках разделили не все. «Молодцы! Здорово, когда людей объединяет общее увлечение», «Хорошего вам сезона! Я вот больше боюсь самокатчиков и велодоставщиков, они и без прав и без тормозов!» — отметили жители Подмосковья в комментариях.
Ранее в Дептрансе сообщили об изменении ограничений для пользователей кикшеринга. Поправки в ПДД установят приоритетность передвижения по велоинфраструктуре, ограничение скорости до 25 километров в час и единые «медленные зоны».