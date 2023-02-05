Мясников развеял миф о бесполезности популярного препарата от кашля

Миф о том, что один из самых популярных препаратов от кашля — АЦЦ — бесполезен, в своем Telegram-канале развеял врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, действующее вещество этого средства способно эффективно бороться с болезнью.

«Наткнулся на статью, где АЦЦ, наравне со многими другими препаратами от простуды, называют пустышкой. Хочу заступиться — Ацетилцистеин — отличное средство для разжижения мокроты. Очень популярно и в Америке, и в Европе», — поделился эксперт.

Кроме того, препарат является главным антидотом при отравлении парацетамолом, продолжил специалист. А отравление парацетамолом, по его словам, при превышении суточной дозы в три-четыре раза, — самая частая проблема острого токсического поражения.

Ранее Александр Мясников назвал один из самых полезных продуктов в сезон простуд. По его словам, это квашеная капуста.