На прилавке популярной сети магазинов заметили муляжи продуктов

В популярной сети продуктовых магазинов «Азбука Вкуса» на прилавке с икрой заметили муляжи. Снимок выложили в Telegram-канале «СОБЧАК».

На фото видно, что во всех банках настоящий деликатес заменен на наклейки с изображением икры. «Это очень странно, ведь выбирая икру, люди ориентируются на цвет и консистенцию, а не на фантазию», — прокомментировала ситуацию телеведущая и блогер Ксения Собчак.

Фолловеры канала объяснили, что выкладывание муляжей на прилавок связано с санитарными нормами. «На витрине всегда хранятся муляжи у тех, кто соблюдает температурный режим! Икра, как правило, хранится при температуре минус 2-4 градуса, а витрина плюсовая», — рассказала подписчица, представившаяся поставщиком «Азбуки Вкуса».

Кто-то добавил, что при несоблюдении правил пищевой безопасности магазин могут оштрафовать. Юзер предположил, что таким образом сеть решила подстраховаться. Одна из пользовательниц рассказала, что эта практика не нова и применятся в других странах, к примеру, в Японии.

Развеселившиеся пользователи сети оставили более 450 соответствующих реакций.

Ранее жительница Подмосковья купила консервированные огурцы с червями в местном продуктовом магазине. Фотография корнишонов с паразитами ужаснула пользователей сети.