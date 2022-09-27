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07:23, 27 сентября 2022
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Известная телеведущая призналась в обмане ради переезда в Москву

Известная телеведущая призналась в обмане ради переезда в Москву
Фото: @iramuromtseva

В обмане родителей ради переезда в Москву в беседе с «Мослентой» призналась известная телеведущая Первого канала Ирина Муромцева.

По ее словам, Ирина родилась в Санкт-Петербурге, затем несколько лет провела во Ржеве и Брянске и только после этого перебралась в Москву. Решение уехать она приняла в 18 лет, когда училась в институте и уже работала на первой коммерческой радиостанции, которая позже переименовалась в «Европу Плюс Брянск».

«Я осознала, что больше не хочу жить в этом городе, но мои родители не поддержали моего решения. Их пугал мой переезд в столицу, потому что там у нас никого не было. Они позволили мне уехать в Воронеж, так как там жили друзья семьи. где я поступила на заочное отделение и, не сказав никому ни слова, уехала покорять Москву. Да, пришлось немного обмануть родителей, но все оказалось не зря», — поделилась телеведущая.

Ранее автор «Ночного дозора» Сергей Лукьяненко назвал причину своего переезда в Москву.

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