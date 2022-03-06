Россияне массово пожаловались на выбрасывающих мусор из окон соседей

Россияне массово пожаловались на соседей, выбрасывающих мусор из окон. Обсуждения появились в группе «Чертаново» во «ВКонтакте».

На снимке видно, что дворники приступили к уборке мусора, который стало видно из-за растаявшего на улице снега. «Вот и дворники приступили к уборке "подснежников", которые накидали жители домов из окна. Спасибо им, конечно, но может мы просто не будем кидать окурки и мусор?» — поинтересовалась администрация сообщества.

Эту проблему заметили многие комментаторы. «Ладно бы только окурки, наши соседи сверху могут суп из окна вылить, окна всегда грязные», «Я с балкона наблюдаю, как целые пакеты с мусором летят в окно. Кефир, объедки, банки, бутылки, все, что душе угодно…» — поделились пользователи.

Одна из юзерш отметила, что если жильцы дома знают друг друга, то найти вандалов не составляет труда. Женщина отметила, что, заметив подобное хулиганство, оставляет сообщения в подъезде и на входе в дом. Кто-то добавил, что можно обратиться с коллективной жалобой в полицию.

Ранее россиян возиутило поведение москвичей, кидающих мусор на клумбы.