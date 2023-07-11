Москвичей пригласили в музей вредных привычек

С 1 августа по 10 сентября в Гостином дворе пройдет Московский урбанистический форум. Подробности мероприятия раскрыла «Мосленте» заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Форум станет площадкой презентации городских достижений в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты. «Мы стараемся не просто строить новые детские сады, больницы, внедрять уникальные цифровые технологии и закупать передовое оборудование. Мы стараемся менять культуру общения и отношение в каждом из наших учреждений, внедряем ориентированный на пациента подход в медицине», — заявила Ракова.

В выставочном пространстве форума откроются офис управления карьерой, симулятор старости и музей вредных привычек. Посетителям в интерактивной форме расскажут о заботе о здоровье и способах с возрастом сохранить достойное качество жизни.

Кроме того, в Гостином дворе пройдут конгресс Urban Health (2 и 3 августа), Всероссийский форум среднего профессионального образования (17 и 18 августа) и V Форум социальных инноваций регионов (с 5 по 8 сентября).

Ранее Ракова рассказала, что в Москве появился второй комплексный сервис искусственного интеллекта, который может выявить рак легкого и ишемическую болезнь сердца.