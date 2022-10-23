Появилось сообщение об открытии музея в подмосковном СИЗО

Сообщение об открытии музея в СИЗО города Сергиев Посад появилось в Telegram-канале издания «Подмосковье сегодня». На днях под председательством патриарха Кирилла в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре состоялось заседание, посвященное созданию Федерального историко-культурного музейного комплекса в городе.

«Пешеходные, вело- и автомаршруты свяжут Троице-Сергиеву лавру со святыми местами, в городе обустроят парковки, построят гостиницы. Запланировано открытие нескольких музеев: игрушки, Смутного времени и прочих. Под них прекрасно подойдут старинные здания города — например, Тюремный замок, в котором сейчас располагается СИЗО», — говорится в сообщении.

На официальном сайте РПЦ сообщалось, что федеральный историко-культурный музейный комплекс в Сергиевом Посаде обустроят по концепции «Приехал туристом, уехал паломником».

Ранее москвичи перечислили наиболее интересные музеи столицы. В тройку лидеров вошли Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина и Государственный Дарвиновский музей.