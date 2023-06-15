Мужчина взобрался на верхушку Крымского моста в Москве и попал на видео

По данным источника, на место прибыли спасатели и психологи. Они уговаривают его спуститься и не прыгать в Москву-реку.

Ранее сообщалось, что второй за сутки мужчина упал с Крымского моста в реку в Парке имени Горького в Москве и остался жив.