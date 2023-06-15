18:54, 15 июня 2023
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Мужчина взобрался на верхушку Крымского моста в Москве и попал на видео
Мужчина взобрался на верхушку Крымского моста в центре Москвы и попал на видео.
Кадр: Telegrаm-канал «112»
Мужчина взобрался на верхушку Крымского моста в центре Москвы и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «112».
По данным источника, на место прибыли спасатели и психологи. Они уговаривают его спуститься и не прыгать в Москву-реку.
Ранее сообщалось, что второй за сутки мужчина упал с Крымского моста в реку в Парке имени Горького в Москве и остался жив.