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18:54, 15 июня 2023
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Мужчина взобрался на верхушку Крымского моста в Москве и попал на видео

Мужчина взобрался на верхушку Крымского моста в центре Москвы и попал на видео.

Мужчина взобрался на верхушку Крымского моста в Москве и попал на видео
Кадр: Telegrаm-канал «112»

Мужчина взобрался на верхушку Крымского моста в центре Москвы и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «112».

По данным источника, на место прибыли спасатели и психологи. Они уговаривают его спуститься и не прыгать в Москву-реку.

Ранее сообщалось, что второй за сутки мужчина упал с Крымского моста в реку в Парке имени Горького в Москве и остался жив.