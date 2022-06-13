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Мужчина подавился насмерть в ресторане популярной сети в Москве

Мужчина подавился насмерть в ресторане популярной сети в Москве
Фото: Сеть ресторанов «Экспромт»

В ресторане популярной сети в Москве мужчина подавился насмерть. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Скончался мужчина в одном из заведений сети «Экспромт». Сотрудники ресторана пытались оказать 38-летнему горожанину первую помощь, но в больницу тот был доставлен в состоянии клинической смерти. Врачи боролись за жизнь россиянина, однако спустя несколько часов он скончался, не приходя в сознание.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья едва не погибла из-за лаврового листа, которым подавилась за ужином.

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