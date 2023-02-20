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20:58, 20 февраля 2023
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В Подмосковье мужчина поджег жену во время ссоры

В Подмосковье мужчина поджег жену во время ссоры
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

52-летний мужчина облил спиртом и поджег 37-летнюю жену во время ссоры, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел в подмосковном городе Долгопрудный.

«У женщины загорелись ноги, спина и ягодицы. После этого муж начал тушить ее с помощью одеяла», — сообщил источник. Пострадавшая получила ожог 20 процентов тела.

Женщина не обращалась в полицию и к врачам, уточнил РЕН ТВ. Три дня она занималась самолечением дома, однако затем резко почувствовала себя хуже и вызвала скорую помощь. Медики госпитализировали пострадавшую.

Ранее в Москве мужчина поджег собутыльника, перед этим избив его молотком. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

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