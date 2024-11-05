Мужчина поссорился с женой, облил ее бензином и поджег

Житель Ногинска задержан по подозрению в убийстве жены с особой жестокостью. Об этом сообщает Следственный комитет по Московской области.

По данным следователей, между супругами 3 ноября произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта 33-летний мужчина облил супругу бензином, а затем поджег.

Пострадавшая была доставлена в реанимацию с термическими ожогами всего тела. Спустя некоторое время она скончалась.

С фигурантом проведены все необходимые первоначальные следственные действия.

В августе произошел похожий случай. Житель Подмосковья во время ссоры на бытовой почве облил сожительницу жидкостью для розжига углей, после чего поджег ее. После задержания выяснилось, что нападавший был под воздействием наркотических веществ.