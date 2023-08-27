Россиянин намекнул на уровень умственного развития не выносящих мусор соседей

Мужчина оставил в подъезде подмосковной многоэтажки послание для соседей и получил поддержку пользователей социальной сети «ВКонтакте» в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы».

По информации администраторов канала, обращение к соседям, которые не выбрасывают свои отходы в мусорные баки, разметил житель Химок.

«Уважаемые соседи! Если вам лень выбросить мусор в контейнер, попробуйте засунуть его себе в попу. Он займет достойное место соответственно вашему умственному развитию», — написал он.

«Как же это правильно», «Верно написано», «Абсолютно согласна с автором текста. Некоторые живут, как привыкли, по принципу "где живем, там и ср@м"», «Поддерживаю! Не люблю свинот, которые не выносят после себя мусор», — прокомментировали пользователи сети.

Ранее необычное объявление появилось на столбе в Подмосковье.