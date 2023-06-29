Мужчина разбил створку турникета в московском метро и попал на видео

Злоумышленнику грозит уголовная ответственность по статье 214 УК РФ («Вандализм»). Кроме того, он обязан возместить причиненный метрополитену ущерб.

Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Ранее 29-летний приезжий разбил створки турникета на станции метро «Авиамоторная» и попал на видео.