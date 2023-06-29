Мужчина разбил створку турникета в московском метро и попал на видео
Мужчина разбил створку турникета в вестибюле станции метро «Первомайская» и попал на видео.
22-летний пассажир разбил створку турникета в южном вестибюле станции московского метро «Первомайская» и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале столичной прокуратуры.
По данным ведомства, мужчина намеренно, из хулиганских побуждений нанес один удар локтем по стеклянной створке работающего на выход турникета. Створка разбилась.
Злоумышленнику грозит уголовная ответственность по статье 214 УК РФ («Вандализм»). Кроме того, он обязан возместить причиненный метрополитену ущерб.
Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
Ранее 29-летний приезжий разбил створки турникета на станции метро «Авиамоторная» и попал на видео.