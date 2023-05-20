12:16, 20 мая 2023
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Мужчина с гранатой ворвался в столичную поликлинику
Мужчина с гранатой ворвался в поликлинику на Перервинском бульваре в Москве.
Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ
Мужчина с гранатой ворвался в поликлинику № 9 на Перервинском бульваре в Москве, сообщает Shot.
По данным источника, посетитель зашел в здание медучреждения с гранатой в руках, чем сильно взволновал посетителей. В поликлинику незамедлительно вызвали полицию, правоохранители задержали нарушителя общественного спокойствия. Ему предстоит объяснить мотивы своего поступка.
Официальным подтверждением информации «Мослента» пока не располагает.
Ранее сообщалось, что взрыв страйкбольной гранаты убил пенсионера в Подмосковье.