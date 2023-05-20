Мужчина с гранатой ворвался в столичную поликлинику

Мужчина с гранатой ворвался в поликлинику № 9 на Перервинском бульваре в Москве, сообщает Shot.

По данным источника, посетитель зашел в здание медучреждения с гранатой в руках, чем сильно взволновал посетителей. В поликлинику незамедлительно вызвали полицию, правоохранители задержали нарушителя общественного спокойствия. Ему предстоит объяснить мотивы своего поступка.

Официальным подтверждением информации «Мослента» пока не располагает.

Ранее сообщалось, что взрыв страйкбольной гранаты убил пенсионера в Подмосковье.