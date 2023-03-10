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16:49, 10 марта 2023
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Мужчина с топором ранил двух человек в московском парке

Злоумышленник набросился на двух мужчин с топором в столичном парке.

Мужчина с топором ранил двух человек в московском парке
Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

О ранении двух человек в парковой зоне в районе улицы Новая Ипатовка в Москве сообщает столичная прокуратура. В ходе конфликта 65-летний мужчина набросился на них с топором.

«Раненый мужчина 1957 года рождения госпитализирован. Второму пострадавшему оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Личность нападавшего установлена. Он задержан. Прокуратура Северного административного округа контролирует установление обстоятельств произошедшего и привлечение виновника к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что иностранный гражданин убил соседа топором в селе Редькино Коломенского городского округа в Подмосковье.

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