16:49, 10 марта 2023
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Мужчина с топором ранил двух человек в московском парке
Злоумышленник набросился на двух мужчин с топором в столичном парке.
Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»
О ранении двух человек в парковой зоне в районе улицы Новая Ипатовка в Москве сообщает столичная прокуратура. В ходе конфликта 65-летний мужчина набросился на них с топором.
«Раненый мужчина 1957 года рождения госпитализирован. Второму пострадавшему оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Личность нападавшего установлена. Он задержан. Прокуратура Северного административного округа контролирует установление обстоятельств произошедшего и привлечение виновника к уголовной ответственности.
Ранее сообщалось, что иностранный гражданин убил соседа топором в селе Редькино Коломенского городского округа в Подмосковье.