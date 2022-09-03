Мужчина устроил стрельбу на парковке ТЦ из-за конфликта с водителем

В подмосковных Мытищах задержали мужчину, устроившего стрельбу на парковке ТЦ из-за конфликта с водителем. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

«По данным следствия, 31 августа 2022 года подозреваемый, находясь на территории парковочного комплекса, расположенного в городе Мытищи, в ходе конфликта с водителем другого транспортного средства, произвел несколько выстрелов из оружия в направлении автомобиля оппонента, где также находились члены семьи водителя», — говорится в сообщении.

В настоящий момент устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. В отношении подозреваемого 1997 года рождения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганских действий с применением оружия»).

Ранее массовая драка со стрельбой попала на видео в Подмосковье.