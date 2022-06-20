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Мужчина устроил стрельбу в фудмолле «Депо» в центре Москвы

Мужчина устроил стрельбу в фудмолле «Депо» в центре Москвы
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в фудмолле «Депо» в центре Москвы. Об этом в понедельник, 20 июня, ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, инцидент произошел на Лесной улице на территории фудмолла. Прибывшие на место полицейские задержали и доставили в отдел двух мужчин. Установлено, что один из них несколько раз выстрелил из пистолета Grand Power Т-12, информации о пострадавших нет. Также стало известно, что стрелявший имеет разрешение на ношение оружия.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Нарушителю может грозить штраф в размере до одного миллиона рублей или лишение свободы до семи лет.

Ранее были раскрыты подробности стрельбы в жилом комплексе «Спутник» в Мякинине. В результате инцидента пострадал один человек.

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