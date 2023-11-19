Мужчина в костюме бомжа дважды обокрал одну и ту же квартиру в Подмосковье

Безработный 52-летний мужчина, притворяясь бомжом, дважды за эту осень обокрал одну и ту же квартиру в Красногорске, сообщает Shot. Вор сам пришел в полицию и во всем сознался.

Мужчина рассказал, что спланировал все заранее. С начала сентября он ходил под окнами дома и собирал бутылки в образе бомжа, чтобы не вызвать подозрений. В один из дней он заметил, что в одной из квартир на втором этаже не горит свет. С помощью напильника он проник в квартиру через балкон и вынес оттуда ювелирные украшения и единственную найденную наличность — 50 рублей. Также от надкусил штрудель, обнаруженный в холодильнике.

Через два месяца по аналогичному сценарию он снова проник в ту же квартиру. На этот раз он вынес из нее 150 тысяч рублей.

«Все награбленное, как утверждает мужчина, он распихал по тайникам-закладкам, которые сделал сам в разных районах города. А потом пользовался деньгами и драгоценностями по нужде: за золото и бриллианты выручил около 176 тысяч рублей в ломбарде, на рубли покупал еду и спиртное», — рассказывает Shot.

Полицейские задержали раскаявшегося в содеянном вора.

Ранее спрятавшийся в холодильнике в московском магазине вор попал на видео.