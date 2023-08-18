Мужчина в шлеме проехался на мини-мотоцикле и рассмешил москвичей

В столице заметили мужчину на мини-мотоцикле и в шлеме. Видео было опубликовано в Telegaram-канале «Новости Москвы».

В ролике москвич завел свой байк, дернув веревку, сел на него и поехал по тротуару.

«Размер — не главное», «Осень входит в свои обостренные права», «Как говорится: на что денег хватило», «Новая разработка от московских застройщиков — мотоцикл-студия», «Это просто бензил под 60 рублей», «Какая зп, такие и цацки», «Жаль он одноместный», «Когда размером транспорта не надо ничего компенсировать», — написали юзеры.

Ранее автомобиль на скорости сбил самокатчика в Москве и попал на видео.