09:31, 23 июля 2023
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Мужчина взорвал гранату во время застолья в подмосковной деревне
Мужчина взорвал гранату во время застолья в подмосковном Ступино.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Мужчина взорвал гранату во время застолья в подмосковном Ступино, сообщает агентство городских новостей «Москва».
По имеющейся информации, отдыхающие распивали алкогольные напитки, после чего один из них решил показать остальным ручную гранату. В результате происшествия скончался один человек, еще четверо получили ранения.
Ранее 18-летний россиянин пригрозил взорвать гимназию во время ссоры с охранником.