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Мужчина зарезал знакомого на северо-востоке Москвы

Мужчина зарезал знакомого на северо-востоке Москвы
Фото: Станислав Трифонов / Lenta.ru

Задержан мужчина, зарезавший знакомого на северо-востоке Москвы. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации.

«Поздно вечером 2 сентября 2022 года на дворовой территории вблизи жилых домов, расположенных по улице Отрадная в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1986 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений в области груди и спины», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что с места происшествия изъято орудие преступления, которое подозреваемый с целью сокрытия закинул на крышу близлежащего строения. В ближайшее время следователи допросят фигуранта, после чего ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее стало известно, что 16-летняя москвичка поссорилась с дедом и убила его.

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