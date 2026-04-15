Мужчина застрелил сына из ружья в центре Москвы

В Москве мужчина застрелил собственного сына из ружья, сообщили в столичном управлении СК России.

Все произошло в квартире в Товарищеском переулке вечером 14 апреля. Источник РЕН ТВ уточняет, что сын упрекнул родителя в том, что тот пьет, и на этой почве разгорелся конфликт.

В ходе ссоры 77-летний москвич достал ружье и выстрелил в сына. Потерпевший скончался на месте. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Соседи рассказали, что семья неблагополучная — из квартиры постоянно доносились крики и шум. Также жильцы поведали, что сын пенсионера недавно освободился из колонии, где отбывал срок за наркоторговлю.

