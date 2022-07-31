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Мужчину без сознания достали из Москвы-реки

Мужчину без сознания достали из Москвы-реки
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Мужчину без сознания достали спасатели из Москвы-реки. Об этом сообщает Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в своем Telegram-канале.

Пострадавшего обнаружили в 40 метрах от берега под Бережковским мостом. Дежурная смена подняла мужчину на борт катера и доставила к ближайшему причалу «Сетунь».

На берегу гражданину оказали первую помощь и госпитализировали в медучреждение. Причину инцидента будут устанавливать правоохранительные органы.

Ранее девушка упала в Москву-реку, пытаясь достать утонувший телефон. Дежурная смена спасателей подняла россиянку на борт и оказала ей первую помощь.

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