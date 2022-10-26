В Подмосковье мужчину обвинили в смерти сына, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области. Мальчик утонул в водохранилище 16 августа.

«44-летний обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения оставил своего пятилетнего сына без присмотра на берегу Можайского водохранилища и проследовал в частный дом, расположенный в деревне Троица Можайского городского округа», — говорится в сообщении.

По данным следствия, после ухода отца, мальчик зашел на металлический неогороженный причал, откуда упал в воду и в результате утонул. В этой связи возбуждено уголовное дело по статье 125 («Оставление в опасности») и части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее в Подмосковье пьяный отец зарезал сына во время ссоры. В ходе конфликта отец схватил нож и дважды ударил им сына в грудь. От полученных травм потерпевший скончался на месте.