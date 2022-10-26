Город
14:07, 26 октября 2022
1 мин.

В Подмосковье мужчину обвинили в смерти сына

В Подмосковье мужчину обвинили в смерти сына
Фото: Telegram-канал «ГСУ СК России по Московской области»

В Подмосковье мужчину обвинили в смерти сына, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области. Мальчик утонул в водохранилище 16 августа.

«44-летний обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения оставил своего пятилетнего сына без присмотра на берегу Можайского водохранилища и проследовал в частный дом, расположенный в деревне Троица Можайского городского округа», — говорится в сообщении.

По данным следствия, после ухода отца, мальчик зашел на металлический неогороженный причал, откуда упал в воду и в результате утонул. В этой связи возбуждено уголовное дело по статье 125 («Оставление в опасности») и части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее в Подмосковье пьяный отец зарезал сына во время ссоры. В ходе конфликта отец схватил нож и дважды ударил им сына в грудь. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.