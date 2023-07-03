Мужчины надругались над пьяным москвичом после знакомства в клубе

Над пьяным москвичом надругались мужчины, с которыми он познакомился в ночном клубе. Об инциденте сообщил Telegram-канал SHOT.

По словам 28-летнего пострадавшего, он отправился в клуб со своей девушкой. Там они выпивали до утра с компанией новых знакомых. На следующий день москвич проснулся в загородном доме с сильной болью в животе. Он был одет в женское белье.

Пострадавший отправился в больницу. Медики обнаружили у него травмы, характерные для насильственных действий сексуального характера. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разыскивают подозреваемых.

Ранее в Москве таксист надругался над уснувшей в салоне пассажиркой.