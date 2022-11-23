Мясников предупредил о распространении «египетского гриппа» в России

Об опасном вирусе гриппа A (H3N2), который постепенно распространяется из Египта в Россию в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» предупредил врач и телеведущий Александр Мясников и эксперт из НИИ гриппа, врач-инфекционист Ольга Афанасьева.

«Эпидемия гриппа будет серьезная... Это как с урожаем яблок: один год яблок много, второй год их нет, потом они опять хорошо растут. В прошлом году заболеваемость гриппом была крайне мала. По другим странам уже прокатился "злой" грипп с большим количеством осложнений. Теперь все это идет к нам. Поэтому мы готовимся к достаточно сложному сезону в отношении гриппа», — сообщил Мясников.

По словам эксперта, при любом из штаммов гриппа, которые распространяются в этом сезоне, симптомы будут примерно одинаковыми. Сначала у человека поднимается температура, на вторые-третьи сутки появляются кашель и насморк. Афанасьева добавила, что болезнь поражает сосуды, мозг, легкие и другие органы.

Ранее врач-терапевт, врач-кардиолог Рустем Османов назвал лучшее время для вакцинации от гриппа.