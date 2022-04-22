В Москве на дереве обнаружили выпавшего из многоэтажки мужчину

В Москве на дереве во дворе одного из домов на улице Никитина был обнаружен мужчина. 31-летний москвич выпал с 13 этажа и выжил, пишет Telegram-канал Mash.

Чтобы снять пострадавшего с дерева, потребовалась помощь спасателей. Специалисты работали полтора часа: аккуратно спиливали ветки, которые пробили россиянину грудь и бедро.

Мужчину доставили в больницу, где медики извлекли из тела куски древесины, а затем перевели пациента в реанимацию. Врачи отметили, что жизненно важные органы не задеты. Как пострадавший оказался на дереве, неизвестно.

Ранее сообщалось о падении из окна двух дошкольников в Подмосковье. Ребята выпали из окна четвертого этажа и выжили.