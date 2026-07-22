На хлебозаводе в Балашихе начались массовые увольнения

На хлебозаводе «Коломенский» в Балашихе сотрудники массово увольняются из-за тяжелых условий труда. Об этом сообщает Mash со ссылкой на работников предприятия.

По их словам, температура в производственных помещениях достигает примерно плюс 40 градусов, а рядом с печами становится еще жарче. При этом кондиционеров в цехах нет, а смены длятся по 12 часов.

При этом сотрудники утверждают, что за такую работу получают около 60 тысяч рублей в месяц. Многие, по их словам, больше не готовы выходить в горячие цеха. Тем, кто отказывается работать у печей, предлагают перейти на другие участки, а освободившиеся места занимают сменщики.

Особенно тяжело приходится людям старшего возраста. Как передает канал, они составляют около 35–40 процентов коллектива и годами трудятся в таких условиях. Всего на одной смене работают от 60 до 80 человек, а общая численность персонала предприятия составляет около 260 сотрудников.

Собеседники Mash заявили, что вместо улучшения условий руководство усилило требования к персоналу, после чего желающих уволиться стало еще больше.

Хлебозавод «Коломенский» считается одним из крупнейших производителей хлебобулочной продукции в России.

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