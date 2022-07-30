Город
Сегодня в 05:24
1 мин.

Житель Подмосковья пожаловался на кражу вареников из кармана

Житель Подмосковья пожаловался на кражу вареников из кармана
Кадр: группа «АнтиПодслушано | Дубна» во ВКонтакте

Мужчина из подмосковной Дубны пожаловался на кражу вареников из его кармана. Его видеопретензии были опубликованы в группе ВКонтакте «АнтиПодслушано | Дубна».

По словам автора поста, героя ролика заметили на Тверской улице. Мужчина возмущался тем, что у него украли один килограмм вареников. «Ну прям из кармана украли, хорошие такие, с картошкой», — заявил мужчина, сидя на лавке.

Пользователи с юмором отреагировали на возмущения жителя Подмосковья. «Я люблю вареники. Тоже расстроился бы, если б у меня их подрезали», «Неприятная ситуация, когда еду прям из кармана тырят», — с иронией написали юзеры.

Один из комментаторов выразил сожаление по поводу украденного продукта и предложил неравнодушным гражданам отварить расстроенному мужчине килограмм вареников.

Ранее стало известно, что спускавшаяся из окна по простыням москвичка сорвалась и попала на видео.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.