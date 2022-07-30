Житель Подмосковья пожаловался на кражу вареников из кармана

Мужчина из подмосковной Дубны пожаловался на кражу вареников из его кармана. Его видеопретензии были опубликованы в группе ВКонтакте «АнтиПодслушано | Дубна».

По словам автора поста, героя ролика заметили на Тверской улице. Мужчина возмущался тем, что у него украли один килограмм вареников. «Ну прям из кармана украли, хорошие такие, с картошкой», — заявил мужчина, сидя на лавке.