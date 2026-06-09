На крыше электрички в Москве нашли автора Telegram-канала против зацепинга

На крыше электрички в Москве нашли тело автора Telegram-канала «Подслушано МЦД-4», который часто высказывался против зацепинга. Об этом сообщает «Москвач».

Тело молодого человека нашли вечером в понедельник, 8 июня, на платформе «Чкаловская» ярославского направления.

Telegram-канал «Подслушано МЦД-4» с того момента не поделился ни одним постом, кроме рекламы, которая могла быть изначально отложена на определенное время. Также там не было официальных сообщений о гибели автора.

Ранее в метро Москвы задержали любителя кататься на крышах поездов. 20-летнего пьяного зацепера остановили на станции «Китай-город».

Также известна история о том, как подросток в Подмосковье сорвался с электрички и три дня пролежал в овраге с переломами. Юный зацепер все это время ждал помощи около железной дороги под Клином.