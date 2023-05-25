Москвичей пригласили посмотреть на Луну и Марс

Москвичей пригласили в парк «Ходынское поле» посмотреть на Луну и Марс через телескоп, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В парке «Ходынское поле» при поддержке Центрального дома авиации и космонавтики ДОСААФ России будут организованы наблюдения за планетами и спутниками Земли. Зарегистрироваться можно в Telegram-канале парка.

На холме установят три телескопа с 120-400-кратным увеличением. У горожан появится возможность рассмотреть Венеру, Марс и Луну. Первое мероприятие состоится вечером в пятницу, 26 мая, при условии хорошей погоды. Следующие сеансы пройдут ориентировочно 2 и 30 июня, 28 июля и 25 августа.

Ранее были названы самые интересные и необычные московские музеи.