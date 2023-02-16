Названы города с лучшими условиями для покупки квартиры на маткапитал

В Казани при этом можно будет оплатить 18,3 процента стоимости жилья маткапиталом, в Санкт-Петербурге — 12,4 процента. При покупке квартиры в Москве сумма материнского капитала в среднем сможет покрыть лишь 7,7 процента от изначальной стоимости жилья.

Ранее, в мае прошлого года, россиянам напомнили о способах реализации материнского капитала.