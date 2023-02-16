Названы города с лучшими условиями для покупки квартиры на маткапитал
Города-миллионники с лучшими условиями для покупки квартиры с использованием средств материнского капитала назвали в федеральной компании «Этажи», сообщают «Известия». Лидером рейтинга стал Челябинск.
«По данным экспертов, самые большие доли при покупке однокомнатной квартиры площадью 33 квадратных метра средства материнского капитала позволят компенсировать в Челябинске — 37,4 процента, Волгограде — 29,7 процента и Омске — 29,2 процента)», — говорится в сообщении. В расчет была взята средняя цена квадратного метра вторичного жилья и размер материнского капитала за второго ребенка — 775,6 тысячи рублей.
составит доля материанского капитала при покупке квартиры в Москве
В Казани при этом можно будет оплатить 18,3 процента стоимости жилья маткапиталом, в Санкт-Петербурге — 12,4 процента. При покупке квартиры в Москве сумма материнского капитала в среднем сможет покрыть лишь 7,7 процента от изначальной стоимости жилья.
Ранее, в мае прошлого года, россиянам напомнили о способах реализации материнского капитала.