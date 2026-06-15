Опубликовано 15 июня 2026, 03:091 мин.
На московской улице заметили игривых лисят
На московской улице заметили диких лис.
Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press
В Москве жители заметили диких лис. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва Live».
Хищники появились в районе Олонецкого проезда на северо-востоке столицы. Очевидцы сняли, как на ночной улице игрались двое лисят, прыгая и бегая друг за другом. Позднее к ним подошла взрослая лисица с добычей в пасти.
Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков объяснил, что лисицы все чаще и чаще заходят в города, потому что животных привлекает доступная кормовая база в городской среде. Звери могут, например, питаться пищевыми отходами из помоек, ловить мышей и других грызунов в парках.
В дикой природе лисы являются самыми распространенными переносчиками такого опасного заболевания, как бешенство. Животных нельзя прикармливать и пытаться погладить.