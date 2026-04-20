На Московском полумарафоне пройдет этап кубка для бегунов старше 35 лет. Специальный кубок для этой группы участников был учрежден Беговым сообществом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Кубок для участников от 35 лет будет состоять из четырех этапов — Московский полумарафон, полумарафон «Северная столица», забег на 10 километров на марафоне «Белые ночи» и забег на 42,2 километра на Московском марафоне.

Победитель будет определен, исходя из набранных очков на четырех этапах в зависимости от занятых мест в своих возрастных категориях. Победители и призеры определятся отдельно среди мужчин и женщин в 10 возрастных категориях.

В разной возрастной категории призеры получат денежные выплаты: 30 тысяч рублей за первое место, 20 тысяч — за второе и 10 тысяч — за третье.

Московский полумарафон пройдет 25 и 26 апреля. Он будет состоять из забегов на 5 километров и 21 километр, корпоративной и студенческой эстафеты и детского забега.

