Москвичи назвали самые привлекающие качества партнера на первом свидании

Качества партнера, больше всего привлекающие на первом свидании, назвали москвичи в исследовании Ювелирного бренда SOKOLOV и приложении для знакомств Mamba. Результаты опроса есть в распоряжении «Мосленты».

«Легкость и доброжелательность спутника — то, что особенно привлекает 86 процентов девушек и 71 процент мужчин на первом свидании. Для 55 процентов опрошенных москвичек важно чувство юмора мужчины, для 58 процентов — схожие взгляды на жизнь и общие хобби, для 47 процентов — привлекательная внешность. Только каждая пятая девушка заинтересована в спортивном телосложении партнера», — говорится в пресс-релизе.

Главное отталкивающее качество мужчины по мнению девушек — неухоженность. Так ответили 60 процентов респонденток из Москвы. Для половины опрошенных неуместно приглашение к себе домой от мужчины на первом свидании, 44 процента смущает постоянное «зависание» в телефоне, а 37 процентов — разговоры только о себе.

При этом больше половины девушек хотя бы раз сбегали со свидания (34 процента – несколько раз, 21 процент — единожды). Большинство из них (65 процентов) признались, что сразу поняли, что собеседник им не подходит, а в 37 процентов случаев мужчина вел себя неприемлемо (грубил или неудачно шутил). Более трети москвичек сталкивались с ситуацией, когда человек выглядел иначе, чем на фото.

Половину мужчин из Москвы может смутить, если девушка отвлекается на телефон на первом свидании. Еще 38 процентов не нравится, когда спутница молчит или односложно отвечает на вопросы. Треть москвичей бесит, когда девушка на свидании обсуждает своих бывших. Опоздание девушки на свидание без причины — фактор, который напрягает 18 процентов опрошенных мужчин.

На первом свидании мужчины чаще всего обращают внимание на внешность девушки (35 процентов), для трети также важны поведение и манеры. 18 процентов респондентов обращают внимание на темы разговора, которые может поддержать собеседница на первом свидании, а также на стиль и опрятность ее образа (12 процентов). Для трех процентов мужчин важны детали, которые выдают статус собеседницы — дорогие ювелирные украшения, часы, предметы одежды.

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