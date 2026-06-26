На подлете к Москве сбили почти 50 беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) с начала суток на подлете к столице сбили почти 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом он написал в мессенджере «Макс».

Собянин уточнил, что силы ПВО уничтожили 45 украинских дронов. «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — указал он.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что столичный регион на прошлой неделе столкнулся с беспрецедентной по интенсивности и масштабам серией атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием беспилотников. «Силами противовоздушной обороны на подступах к столице было перехвачено и уничтожено 194 дрона», — уточнил он.